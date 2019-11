Türkiyə ordusu şəhid verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi ildırım vurması nəticəsində 2 əsgərin şəhid olduğunu bildirib.

Hadisə Hakkari vilayətində baş verib. Şəhidlər dəfn üçün doğulduqları kəndlərə göndəriliblər.

