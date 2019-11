Bu ay Sumqayıtda dəm qazı zəhərlənməsi ilə bağlı 39 nəfər həkimə müraciət edib.

Sumqayıt Təcili Tibbi Yardım Stansiyasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, noyabr ayı ərzində dəm qazı zəhərlənəsi ilə daxil olan 39 nəfərdən 20-nin vəziyyəti ağır olub. Zəhərlənənlərdən 5-i azyaşlı olub. Onların arasında ölüm halı qeydə alınmayıb.

Zəhərlənmə halları əsasən fərdi yaşayış evlərində baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.