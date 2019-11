Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti ABŞ istehsalı olan 8 ədəd “Otis” markalı lift alır.

Metbuat.az “Report”-a istinadən xəbər verir ki, qurum bu məqsədlə “Bakı Otis Lift” QSC ilə müqavilə bağlayıb.

İcra hakimiyyəti şirkətə 505 554 manat ödəyəcək.

