Boliviyanın sabiq prezidenti Evo Morales Meksikada mətbuat konfransı zamanı İnterpolun onu axtardığını deyib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, E.Morales bildirib ki, İnterpol hazırda onun yerini müəyyən etməyə çalışır: "İnterpol məni törədilməyən cinayətlərə görə Cənubi Amerikada axtarır".

Onun sözlərinə görə, İnterpol həmçinin ölkənin sabiq vitse-prezidenti Alvaro Qarsiya Lineri də axtarır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.