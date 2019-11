İraqın Nəcəf kəndində nümayişçilər İran Baş Konsulluğunu yandırıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərdə baş verən çaxnaşmalar səbəbindən komendat saatı elan edilib.

Bundan başqa, paytaxt Bağdadda, Musənna, Qadisiyyə və Zikar vilayətlərində də kütləvi nümayişlər olub.

Polislərlə toqquşmalarda onlarla insan yaralanıb.

