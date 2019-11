Bayram Nurlu hər kəsin marağına səbəb olacaq paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bayram "İnstaqram" səhifəsində müğənni Rəqsanə İsmayılovanın qızı Aysuna "Çox gözəlsən, elçi gələcəm" sözlərini yazıb.

Bayramın bu sözlərini qarşı tərəf cavabsız qoymayıb. Aysun "Tez gəl qaçırtmasınlar" sözləri ilə şərh edib.

Qeyd edək ki, Bayram Nurlu məşhurların biri ilə eşq yaşadığını açıqlamalarının birində bildirmişdi.

