Kraliça II Yelizaveta 18 aydan sonra istefa edəcəyini deyib.

Metbuat.az bildirir ki, Britaniya mətbuatının məlumatına görə, II Yelizaveta istefa verməklə oğlu Şahzadə Çarlzın taxta çıxmasını planlaşdırır.

O, rəsmi vəzifəsini iki il sonra tərk edəndə əri Filipin təqaüdə çıxdığı yaşda olacaq.

Kraliyyət qaydalarına görə, kral tələb olmadan istefa edə bilməz, ancaq sağlamlığında problem olduğunu hiss etdiyi təqdirdə vəzifələrini yerinə yetirməyi dayandıra bilər.

