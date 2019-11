ABŞ-ın Teksas bölgəsində kimyəvi maddə istehsal edən zavodda partlayış baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, zavodun 7 kilometr çevrəsində yaşayan əhalinin köçürülməsi əmri verilib. Bu isə 60 min insanın köçürülməsi deməkdir.

Partlayış nəticəsində ölən olmadığı bildirilib, zavodun 3 işçisi isə yaralanıb.

