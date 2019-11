Rusiyada 250 nəfərlik terrorçu dəstə üzvləri tutuldu

Dağıstanda hüquq-mühafizə orqanları “Şarapovskie” mütəşəkkil cinayətkar dəstəsinin üzvlərini saxlayıblar.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, bu barədə “İnterfax” məlumat yayıb. Belə ki, 250-dən çox üzvü olan cinayətkar dəstə 1998-ci ildə Mahaçqalada bir neçə insanın ölümünə səbəb olan və yüzdən çox insanın ağır yaralanması ilə nəticələnən terror aktı törədib.

2007-2015-ci illərdə isə onlar Dağıstanda və Moskvada iş adamlarını, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını öldürüb, insanları oğurlayıb, qəsbkarlıq və soyğunçuluq ediblər.

Cinayətlərin əsas təşkilatçıları və günahkarları saxlanılıb

