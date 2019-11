Bu deputatlar 2020-ci ildə namizəd olmayacaqlar - SİYAHI

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Siyasi Şurasının toplantısı keçirilib. Toplantıdan sonra Azərbaycanda Milli Məclisin buraxılacağı və növbədənkənar Parlament Seçkiləri keçiriləcək.

Metbuat.az "Unikal.org"-a istinadən bildirir ki, 2020-ci ilin aprel ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan Parlament Seçkilərində iştirak etməyən hazırki Millət vəkillərinin ilkin siyahısı belədir:

Oqtay Əsədov - 45 saylı Abşeron seçki dairəsi

Aqil Abbas - 83 saylı Ağcabədi-Füzuli seçki dairəsi

Ağacan Abıyev - 32 saylı Suraxanı üçüncü seçki dairəsi

Hacı Salayev - 44 saylı Sumqayıt-Xızı seçki dairəsi

Fəzail Ağamalı - 60 saylı Salyan-Neftçala seçki dairəsi

Eldar İbrahimov - 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi

Mirzəcan Xəlilov - 41 saylı Sumqayıt birinci seçki dairəsi

Sahib Alıyev - 95 saylı Tərtər seçki dairəsi

Rafiq Məmmədhəsənov - 104 saylı Gədəbəy-Tovuz seçki dairəsi

Elxan Süleymanov - 85 saylı Şamaxı seçki dairəsi

Xanhüseyn Kazımlı - 66 saylı Biləsuvar seçki dairəsi

Madər Musayev - 10 saylı Binəqədi üçüncü seçki dairəsi

Əsabil Qasımov - 79 saylı İmişli seçki dairəsi

Valeh Ələsgərov - 102 saylı Samux-Şəmkir seçki dairəsi

Zeynəb Xanlarova - 50 saylı Abşeron-Qobustan seçki dairəsi

Arif Rəhimzadə - 61 saylı Neftçala seçki dairəsi

Tahir Kərimli - 87 saylı Ağsu - İsmayıllı seçki dairəsi

Fazil Mustafa - 26 saylı Sabunçu birinci seçki dairəsi

Bəxtiyar Sadıqov - 119 saylı Ağdam kənd seçki dairəsi

Fəttah Heydərov - 116 saylı Qəbələ seçki dairəsi

Hüseynbala Mirələmov - 33 saylı Xətai birinci seçki dairəsi

Eldar Quliyev - 28 saylı Sabunçu üçüncü seçki dairəsi

Hadi Rəcəbli - 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsi

