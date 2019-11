Albaniyada daha bir zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi "Tvitter" hesabında verib. Zəlzələnin 5,1 gücündə olduğu bildirilib. Zəlzələ ilə bağlı ətraflı məlumat isə hələki verilməyib.

Qeyd edək ki, noyabrın 26-da Albaniyada baş verən 6,3 böyüklüyündə zəlzələ nəticəsində çox sayda ölən və yaralanan olmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.