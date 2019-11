Xalq artisti Ramiz Novruzun stilist övladı Şəfəq Novruzovanın gözəl qızı görənləri heyran edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur stilistin qızı Ayan da anası kimi özünü bu sahədə sınayır.

Qeyd edək ki, Şəfəq Novruzovanın Bakıda məşhur "Shafa Studio" adlı salonlar şəbəkəsi fəaliyyət göstərir.

Şəfəq Novruzovanın qızı Ayanın fotolarını təqdim edirik:

