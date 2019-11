İrəvanın keçmiş polis rəisi, general-mayor Aşot Karatepyan Rusiyada faciəli şəkildə ölüb.

Metbuat.az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, onun Rusiyada yaşadığı binada qaz sızması səbəbindən partlayış olub. Hadisə nəticəsində ciddi xəsarət alan Karapetyanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Partlayışın səbəbi hələlik məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.