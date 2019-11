Aktrisa Pərvin Abıyeva ilə sevgili olduğu iddia olunan Murad Abdullayev “Polis haqqında” Qanunun və “DİO əməkdaşlarının etik davranış kodeksi”nin müvafiq maddələrinin tələblərini pozduğu üçün Daxili İşlər nazirinin əmri ilə xidmətdən xaric edilib.

Polisin işdən çıxarılmasına əsəs səbəblərindən biri aktrisa ilə sosial şəbəkədə yayılan videodur.

Metbuat.az sözügedən videonu təqdim edir:

