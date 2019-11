DGK sədri Hindistanın səfiri ilə görüşüb

Noyabrın 28-də Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-leytenantı Səfər Mehdiyev Hindistan Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vanlalvavna Bavitlunq ilə görüşüb.

DGK-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Səfər Mehdiyev iki ölkənin iqtisadi, siyasi və mədəni sahələrdə əlaqələrindən söhbət açaraq Azərbaycanın Hindistan ilə tərəfdaşlıq əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsində maraqlı olduğunu vurğulayıb.



Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin qorunması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatlar gömrük orqanlarının da dinamik və çevik inkişafına şərait yaradıb. Eyni zamanda, gömrük orqanları tərəfindən sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırıldığı, qısa idxal bəyannamələrinin, risk analizlərinin və "Yaşıl dəhliz" buraxılış sisteminin tətbiqinin mallar və nəqliyyat vasitələrinin sərhədkeçmə prosesinin sürətləndirilməsinə təkan verdiyi qeyd edilib.



Səfər Mehdiyev Azərbaycan və Hindistan arasında əlaqələrin bir çox sahələrdə inkişaf etdiyini, həmçinin ticarət əməkdaşlığının genişləndiyini, bu əlaqələrin genişlənməsində gömrük orqanlarının da üzərinə mühüm vəzifələrin düşdüyünü bildirib. Hər iki ölkənin gömrük xidmətlərinin qarşılıqlı münasibətlərindən, gələcək perspektivlərdən də bəhs edən Komitə sədri əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün qarşılıqlı fəaliyyətin, təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətini önə çəkib.



"Azərbaycan ilə Hindistan arasında ticarət dövriyyəsi bizi qane etməsə də, artan dinamika ilə inkişaf edir. Hesab edirəm ki, hər iki dövlətin potensialı - idxal-ixrac əməliyyatlarının həcminin artırılması ilə bağlı yetərincə potensialı var", - deyə Səfər Mehdiyev onu da əlavə edib ki, Hindistan Gömrük Xidmətinin rəhbərliyi ilə aparılan ilkin danışıqlar nəticəsində gələcəkdə bu sahədə potensialın daha da ikişaf etdirilməsi istiqamətində görüşlər keçirmək qərara alınıb.



Hindistanın Azərbaycandakı səfiri Vanlalvavna Bavitlunq ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına önəm verdiyini, Azərbaycan və Hindistanın tarixi əlaqələrə malik olduğunu vurğulayıb.



İki ölkə arasında qarşılıqlı əlaqələrin genişləndiyini deyən səfir bu əməkdaşlığın bir çox sahədə, eləcə də gömrük sahəsində böyük potensiala malik olduğunu söyləyib. Qonaq Azərbaycan gömrüyünün sürətlə inkişaf etdiyini, xüsusilə son dövrdə həyata keçirilən islahatları və mütərəqqi layihələri biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına, ticarətin asanlaşdırılmasına yönələn uğurlu addımlardan biri kimi dəyərləndirib.



Vanlalvavna Bavitlunq ikitərəfli münasibətlərin gələcəkdə daha da intensivləşəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib, iqtisadi sahədə, eləcə də gömrük işi sahəsində Hindistan-Azərbaycan əməkdaşlığına dair fikirlərini bölüşüb.



Sonra görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

