Bu gün axşam saat 19:00 radələrində İsmayıllı rayonunda səmada yanan obyekt müşahidə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli sakinlərin baku.ws-ə göndərdiyi videoda yanan cismin hərəkət etdiyi müşahidə olunur.

Xatırladaq ki, buna bənzər video bu gün Rusiya səmasında da müşahidə olunub. Sonra məlum olub ki, Rusiya "Topol” raketini sınaqdan keçirib.

