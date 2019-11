Avropa Liqasının qrup mərhələsində 5-ci turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün sensasiyalı nəticəsi Qazaxıstanda qeydə alınıb.

“Astana” öz meydanında İngiltərə nəhəngi “Mançester Yunayted”i məğlub edib – 2:1.

