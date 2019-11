Müğənni Zamiq Hüseynov Bakıdakı evindən fotolar paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə sənətçinin mənzilinin dizaynı diqqət çəkib.

Belə ki, Zamiqin evinin qonaq otağına əsasən tünd rənglər hakimdir. İfaçı mebellərdə qara rəngə üstünlük verib. Aksessuarlar və pərdə də mebellərə uyğun seçilib.

Müğənninin mətbəxi isə açıqrəngli mebellərlə əhatələnib. Bu, onun paylaşdığı fotoda öz əksini tapıb.

Qeyd edək ki, Z.Hüseynovun İstanbulda da evi var.

(axsam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.