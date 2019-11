Abşeronda güllələnən gəncin kimliyi məlum oldu - YENİLƏNİB

Axşam saatlarında Abşeron rayonu, Pirəküşkül qəsəbəsində öldürülən şəxsin 1991-ci il təvəllüdlü Xəlilov Kamran Əli oğlu olduğu məlum olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisənin qurbanı olub.

***

Abşeron rayonunda ölüm hadisəsi baş verib. Təxminən 25-26 yaşlı Vüsal adlı şəxsin ürək nahiyəsinə naməlum şəraitdə odlu silahdan atəş açılıb.

Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Onun vəziyyəti ağır olduğundan xəstəxanada keçinib.

Qətlin təfərrüatı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırılır. (oxu.az)

