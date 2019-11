Rusiyanın paytaxtı Moskvada faciəvi hadisə baş verib.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, Şeremetyevo hava limanında yük maşını təyyarələrə qida daşıyan fəhlənin üstündən keçib. Nəticədə kişinin sümükləri qırılıb və o xəstəxanaya çatdırılıb.

Qəza nəticəsində reys vaxtından gec yola düşüb.

