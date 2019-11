Baş Nazir sığortla ilə bağlı QƏRARI TƏSDİQLƏDİ

Nazirlər Kabineti aqrar sığorta haqqının hər bir sığorta məhsulu üzrə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməli olan hissəsinə dair qərarı təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı qərarı Baş Nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Qərara əsasən, aqrar sığorta haqqının hər bir sığorta məhsulu üzrə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməli olan hissəsi kənd təsərrüfatı bitkiləri və bitkiçilik məhsulları (çoxillik əkmələr və onların məhsulu da daxil olmaqla) üzrə sığorta haqqının 50 faizi həcmində, kənd təsərrüfatı heyvanları və kənd təsərrüfatı məqsədilə yetişdirilən heyvanlar üzrə sığorta haqqının 50 faizi həcmində və akvakultura məhsulu üzrə sığorta haqqının 50 faizi həcmində təsdiq edilib.

Bu qərar 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

