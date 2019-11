Növbədənkənar parlament seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda ajiotaj yaranıb. Milli Məclisin gənclənəcəyi anonsu bir çoxlarını ümidləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıq-saçıq geyimləri və cəsarətli açıqlamaları ilə tez-tez gündəmə gələn Könül Yusif qızı da deputat olmaq fikrinə düşüb.

Aktrisa bu barədə sosial şəbəkədə bəyan edib:

"Dostlar, hazırlaşın, deputatlığa namizədliyimi irəli sürürəm. Varmı dəstəkləyənlər?"

