Almaniya kansleri Angela Merkelin başına xoşagəlməz hadisə gəlib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, qatıldığı iclasda kürsüyə çıxarkən yıxılıb. 65 yaşlı xanım lider düşdüyü vəziyyəti zarafatla qarşılayaraq deyib: "Pilləkənləri görmədim, gələn dəfə onlardan istifadə edəcəyəm".

Həmin görüntünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.