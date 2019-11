Ana və iki övladı dəm qazından zəhərlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Qusar şəhərində qeydə alınıb.

42 yaşlı Elnarə Zahuddin qızı Əhmədova və iki oğlu -10 yaşlı Rəfael Əhmədov və qardaşı, beş yaşlı Eduard Əhmədov dəm qazından zəhərlənib. Onlar dərhal Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

Xəstələrə tibbi yardım göstərilib, vaxtında xəbər tutulduğundan onların həyatı xilas edilib.

