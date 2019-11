Ölkəmizi "Best Model of The World 2019"da təmsil edəcək modellər bəlli oldu - FOTOLAR

"Best Model of The World 2019" beynəlxalq model müsabiqəsində ölkəmizi təmsil edəcək modellər bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1-7 dekabr müddətində, Türkiyənin İstanbul şəhərində baş tutacaq modellər arasında keçirilən "Best Model of The World" 2019 beynəlxalq model müsabiqəsində, ölkəmizi Nuru Əhmədov və Nigar Həsənzadə təmsil edəcək. Bu haqda layihənin Azərbaycan üzrə milli direktoru Aqil Məmiyev saytımıza məlumat verib:

"Təmsilçilərimizi təbrik edirəm, çünki, artıq "Best Model of Azerbaijan" 2019 titulu onlara aiddir. "Best Model of The World"-a qatılan modellərimiz hal-hazırda beynəlxalq müsabiqəyə ciddi şəkildə hazırlaşır. Hətta təmsilçilərimizin portfolioları ilə tanış olan müsabiqənin dünya üzrə prezdenti Erkan Özərman da yüksək qiymətləndirib. Nuru Əhmədov ali təhsillidir. "Mister Grand Azerbaijan 2018" milli model müsabiqəsinin qalibidir. Müsabiqənin prezdenti Erkan Özerman ötən il Nurunun portfoliosu ilə tanış olan zaman bu il ölkəmizi Nurunun təmsil etməsini qeyd etmişdir. Nigar Həsənzadə - "Miss Planet Azerbaijan" 2018 titulunun sahibi, eyni zamanda "Miss and Mister Planet" 2019 beynelxalq gözəllik müsabiqəsinin nominantıdır.

Qeyd edək ki, müsabiqənin beynəlxalq və milli direktoru Aqil Məmiyev, Azərbaycan üzrə layihə direktoru isə Pərviz Əzimzadədir.