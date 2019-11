Astara gömrük postunun rəisi, gömrük xidməti mayoru Habil Mehdiyev Ermənistan mənşəli məhsulların Astara gömrük postundan keçirilməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”-ya istinadən xəbər verir ki, rəis jurnalistlərə açıqlamasında qeyd edib ki, burda fəaliyyətdə olduğu 2 il müddətində cəmi iki dəfə belə halla rastlaşılıb:

"Erməni istehsalı olan siqarət və üzərində "Yerevan" yazısı olan nərd taxtası aşkarlanıb. Həmin dəqiqə də hər iki məhsul məhv edilib".

