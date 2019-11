Meşə yanğınlarının davam etdiyi Avstraliyada qeydə alınan görüntülər sosial mediada ən çox izlənilən videolar arasındadır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Toni Doherti adlı bir qadın yanan ağacların arasına girərək çarəsiz vəziyyətdə qalan koalanı xilas edib. Həmin görüntülər sosial media istifadəçiləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

Həmin anların videosunu təqdim edirik:

