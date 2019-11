Stilist Anar Ağakişiyev "Hər şey daxil" verilişinin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, stilistin efirə geyindiyi pencək diqqət çəkib.

Aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) Ağakişiyevin geyiminin qiymətini açıqlayıb. O bildirib ki, pencək 6 min manatdır.

