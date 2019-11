Aparıcı Lalə Azərtaş sosial şəbəkədə yeni fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu dəfə bir neçə həftə öncə dünyaya gələn bacısının üçəm övladları ilə kamera qarşısına keçib.

O, “Bu da mənim məşhur üçəmlərim... Allahım sizi qorusun. Heç bir ucağı boş qoyma, Allahım” deyə, şəkillərinə şərh yazıb.

Qeyd edək ki, üçəmlərdən iksi qız, biri isə oğlandır. Vaqif, Fəxriyyə və Ülviyyə 40 gün öncə dünyaya gəlib.

(axsam.az)

