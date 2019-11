Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda naməlum şəxs bıçaqla yoldan keçənlərə hücum edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb.

Polis hücum edən şəxsi saxlayıb. Hazırda hücumun motivləri araşdırılır.

Ərazi polis tərəfindən nəzarətə götürülüb.

