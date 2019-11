"Rusiya prezidenti Vladimir Putin və türkiyəli həmkarı Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2020-ci ilin yanvarın əvvəlində birlikdə “Türk axını” boru kəmərinin açılışını etməyi planlaşdırır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov açıqlama verilib.

Peskovun sözlərinə görə, liderlər yanvarın əvvəlində açılış edilməsi ilə bağlı yaxın günlərdə baş vermiş telefon söhbətində razılaşıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.