Xəbər verdiyimiz kimi, Pərvin Abıyeva ilə yayılan görüntülərinə görə polis zabiti işdən çıxarılıb.

Məsələ ilə bağlı Unikal.org-a açıqlama verən Sumqayıt şəhər Polis İdarəsin narkotiklərlə mübarizə şöbəsinin əməliyyat müvəkkili işləmiş Murad Abdullayev vəzifəsindən azad olunmağına təəssüfləndiyini bildirib:

"Pərvin Abıyeva ilə əvvəl münasibətim olub. Amma ailəli deyilik. Hazırda münasibətimiz yoxdur. İşdən çıxarılmağım doğru qərar idi. Bu hərəkətimə görə çox peşmanam."

