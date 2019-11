Bakıda bu şadlıq sarayı fahişəxana çıxdı – “30 manata görüşürəm” - GİZLİN ÇƏKİLİŞ – VİDEO

Bakının Binəqədi rayonunda əxlaqsızlıq yuvası fəaliyyət göstərir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə oxucular şikayətlərində bildiriblər. Paytaxt sakinlərinin sözlərinə görə, Biləcəri yolunda “Sevgi palace” adlı şadlıq sarayının yanında masaj salonu var.

