ABŞ-da erməni mügənnisi həbs olunub

ABŞ-ın Virciniya ştatında erməni müğənni, "Daşnaksutyun" partiyasının üzvü Qarnik Sarkisyan həbs edilib.

Metbuat.az bildirir ki, Q.Sarkisyan narkotik vastilərinin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinir.

Bildirilir ki, müğənni Sarkisyan öz furqonunda narkotik vasitəni Kaliforniyadan Virciniyaya çatdırmağa çalışıb.

Birinci Livan müharibəsindən sonra ABŞ-a köçən Q.Sarkisyan "Daşnaktsutyunun" ayrılmaz bir parçası sayılır, çünki Livandan ABŞ-a qədər bütün mitinqlər onun mahnıları altında keçirilib.

Daha əvvəl Avropa hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən "erməni mafiyası" hesab edilən mütəşəkkil cinayətkar qrupların üzvlərinin Avropa ölkələrində saxlanması halları barədə məlumat verilmişdi.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.