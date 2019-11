Putin snayper tüfəngi ilə amerikalıları qorxutdu

Yevgeni Draqunovun rəhbərlik etdiyi qrup tərəfindən 1957-1963-cü illərdə hazırlanmış öz-özünə yüklənən snayper tüfəngi (DST) öldürücü silahdır.

Metbuat.az bildirir ki, belə bir bəyanatla Amerikanın “National Interest” jurnalı çıxış edib.

“Siz ölüsünüz: Rusiyanın snayper tüfəngi zirehli jileti deşib keçəcək”, - deyə jurnalın şərhçisi Rusiya prezidenti Vladimir Putinin əlində tüfənglə təvsir olunan şəklinin altında yazıb.

Hazırda Rusiya hərbçiləri ABŞ-ın zirehli jilet geyinən qoşunları üçün ciddi təhlükə yaradan üç snayper sistemindən istifadə edirlər. Xüsusilə, 6,5 kq ağırlığında olan DST ölümcüldür.

“Bu tüfəngin xüsusi məqsədi ağır zireh geyinən hədəfləri məğlub etmək idi”, - şərhçi əlavə edib. (oxu.az)

