Parlamentin buraxılması siyasi islahatların əsas mərhələsidir - VİDEO

Parlamentin buraxılması siyasi islahatların əsas mərhələsidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyanın əksər ölkələrində parlamentin buraxılmasına, növbədənkənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə tez tez rast gəlmək mümkündür. Lakin Azərbaycan da bu hal ilk dəfə yaşanır. Bu addım ölkədə uzun müddətdir həyaya keçirilən islahat siyasətinin tərkib hissəsidir.

Bu gün Azərbaycanda aparılan islahatlar bir çox ölkəyə nümunədir. Yeni Azərbaycan Partiyasının növbədənkənar parlament seçkilərinin keçirilməsi barədə təşəbbüsü də, Milli Məclisin ölkənin ümumi inkişaf surətinə uyğunlaşması işinə əhəmiyyətli töhfə verəcək. Millət vəkili Vahid Əhmədov da hazırda parlamentin günün tələblərinə cavab vermədiyi bildirir.

VAHİD ƏHMƏDOV – MİLLƏT VƏKİLİ



“Parlament qanunverici orqan olduğu üçün burda da müəyyən islahatlara ehtiyac var idi. Açığı sizə deyim ki, parlament bu gün ki, tələbələrə müəyyən qədər cavab vermir. Ordan seçilmiş deputatlar faktiki olaraq müəyyən bizneslə məşğul olan insanlardır. Müəyyən qruplara qulluq edən insanlar orda var. Ona görə də cənab prezidentin bu apardığı islahatlara dəstək olmaq üçün, bu islahatlara yardımcı olmaq üçün əlbətdə ki, parlamentin yenilənməsinə çox böyük ehtiyac var. Bu atılan addım düzgün idi. ”

Ölkədə gedən genişmiqyaslı islahatlar əsas qanunverici orqan olan Milli məclisdən də yan keçə bilməzdi. Vahid Əhmədov hesab edir ki, bunu labud edən əsas amillərdən biri bəzi deputatların insanlarda qıcıq yaradan çıxışları və ya davranışlarıdır..

VAHİD ƏHMƏDOV – MİLLƏT VƏKİLİ



“Parlament həm də müəyyən qədər qıcıq yaradırdı insanlarda. Həmkarlarımız xətrinə dəyməsin bəzi parlament üzvləri müəyyən çıxışlarında, hərəkətlərində, əhali ilə təmaslarda müəyyən problemlər yaradırdılar. Bu da bir tərəfdən cənab prezidenti narahat edirdi. Parlament gedən islahatlarda öndə getməlidir. Bu qanunverici orqandır. Yəni biz islahatlara dəstək veririk ki, qanunverici orqan kimi özümüz qanunları yaratmalıyıq.”

Atılan addımların, aparılan islahatların əsas məqsədi güclü dövlət və günün tələblərinə cavab verən siyasi struktur formalaşmaqdır.

FƏZAİL AĞAMALI - MİLLƏT VƏKİLİ



“Həm iqtisadi, həm sosial, həm siyasi, həm hüquqi, həm struktur, həm kadr və nəhayət milli məclisə qədər gəlib çatmaqdadır. Belə bir geniş sahəni əhatə edən islahatlardır. Məqsəd əlbətdəki Azərbaycanın daha da güclənməsini təmin etmək, müasir çağırışlara uyğun olaraq dövlətimizi gücləndirmək, əhalinin həyat səviyyəsini daha da yuxarı qaldırmaq kimi hədəflər var.”

Ekspertlər hesab edir ki, prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti və bu gün gedən genişmiqyaslı islahatların bəhrəsini yaxın vaxtlarda görmək mümkün olacaq.

