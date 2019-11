Türkiyənin Sparta şəhərində bir it küçədə pişik balasına süd verib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə DHA xəbər yayıb.

Yoldan keçən insanlar itin anasız pişik balasının ac qalmaması üçün əmizdirməsini kameraya çəkiblər.

