Sosial şəbəkədə şəhid İsmayıl İsmayılovun atasının videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Göyçay rayonunun Ləkçıplaq kənd sakini olan 87 yaşlı Arif İsmayılovun əməli çoxlarını duyğulandırıb.

Belə ki, şəhid atası hər il 6 dəfə cəbhə bölgələrinə gedir, öz vəsaiti ilə əsgərlərimizə sovqatlar aparır. Arif İsmayılov bildirir ki, əsgərlə görüşəndə onlara məsləhət verir.

Ağsaqqal bu sözləri sosial şəbəkələrdə böyük rəğbət qazanıb. (baku.ws)

Sözügedən videonu təqdim edirik:

