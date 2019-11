MSK sədri: “Namizədlərin üçdə biri siyasi partiyaların namizədidir”

"Bu il keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində 13 siyasi partiya iştirak edəcək".

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib.

O bildirib ki , seçkidə iştirak etmək istəyən həmin siyasi partiyalardın namizədləri qeydiyyata alınıb: "Seçkilərə qatılan və qeydə alınan namizədlərin təxminən üçdə biri siyasi partiyaların namizədləridir. Seçkilərdə siyasi partiyaların fəallığı bizi sevindirir. Hesab edirəm ki, bu, çox yaxşı göstəricidir".

