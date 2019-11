Lənkəran rayonu Digah kənd tam orta məktəbində tədbir keçirilib - FOTOLAR

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DQİDK) Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsi, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin (Ombudsman) Cəlilabad Regional Mərkəzi və LənkəranŞəhər Təhsil Şöbəsinin (ŞTŞ) birgə təşkilatçılığı ilə rayonun Digah kənd tam orta məktəbində “Dini radikalizm və zərərli vərdişlərə qarşı mübarizədə mənəvi dəyərlərin rolu” mövzusunda tədbir keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə DQİDK-nın Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin əməkdaşları Emin Həmidli, Tacəddin Sadıqov, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin (Ombudsman) Cəlilabad Regional Mərkəzinin rəhbəri Ziya İsmayılov, Lənkəran ŞTŞ-nin əməkdaşı Cəmil Axundzadə, məktəbin direktoru Aynur Mirzəyeva, müəllimlər və şagirdlər iştirak edib.

Çıxışlar zamanı dini radikalizm və onun mahiyyəti haqqında məlumat verilib. Gənclərin radikal dinitəsirlərdən və zərərli vərdişlərdən qorunma yolları haqqında söhbət aparılıb. Gənclər arasında milli-mənəvi dəyərlərimizin geniş təbliğ edilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib.

Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.