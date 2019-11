Bakının Yasamal rayonunda küçədə kişi meyiti tapılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, araşdırmalar zamanı məlum olub ki, meyiti tapılan şəxs rayon sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Nəzərov Şaiq Mirzağa oğludur.

Meyitin ilkin müayinə zamanı isə onun narkotikdən zəhərləndiyi bildirilib.

Faktla bağlı Yasamal rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

