Bu ərazilərdə maşın saxlasanız, CƏRİMƏLƏNƏCƏKSİNİZ - VİDEO

Bakı Metropoliteninin “Koroğlu” stansiyasının ətrafında yaranan xaos barədə Baku.Tv komandası dəfələrlə repotajlar hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, reportajlarda gündüz və axşam saatlarında metrostansiyanın ətrafında olan vəziyyət aydın şəkildə göstərilmişdi. Artıq BNA sabahdan etibarən mövcud ərazidə texniki vasitələrin, o cümlədən kameraların köməyi ilə qanunsuz dayanma və ya durmaya qarşı mübarizə tədbirlərinə başlayacaq.

Sürücülərə tövsiyə edilir ki, şəhər mərkəzi istiqamətində sərnişinlərin mindirilməsi və düşürülməsini, bunun üçün təşkil olunan cib tipli dayanacaq məntəqəsində etsinlər.

Bunu edərkən nizamlı şəkildə növbəlilik qaydalarına əməl etmələrini və yolun hərəkət hissəsində qanunsuz dayanmaq və ya durmaqla nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırmamaları xahiş edilir.

Qeyd edək ki, hər gün səhər və axşam pik saatlarında sürücülərin dayanma durma qaydalarına əməl etməmələri nəticəsində qeyd edilən ərazidə nəqliyyatın hərəkəti iflic olur.

Bu isə 29 müntəzəm marşrut xətti üzrə 430-a yaxın avtobusun intervalında gecikmələrə səbəb olur ki, nəticədə 270 min nəfərə yaxın insanın mənzil başına vaxtında çatması çətinləşir.

