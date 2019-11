Bakının "Qara cümə"si bu görüntülərlə yadda qaldı - FOTOLAR

Noyabrın son cümə günü bütün dünyada keçirilən "Qara cümə" ("Black friday") endirim ənənəsi artıq bir neçə ildir ölkəmizdə də reallaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, xarici ölkələrdən fərqli olaraq bizim mağazalarda 90 yox, ən çox 40 faiz endirimə rast gəlmək mümkündür.

Endirim az olmasına baxmayaraq, yüzlərlə insan alış-veriş mərkəzlərinə gedərək, bundan yararlanmağa çalışıblar.

Bakının "qara cümə"sindən görüntülər isə müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, insanlar mağazalardakı dağınıqlığın, yerdə toz içində olan geyimlərin görüntülərini sosial şəbəkədə paylaşıblar.

(axsam.az)

