Noyabrın 30-da Türkiyənin Ədirnə vilayətinin İpsala qəsəbəsində TANAP layihəsinin Avropa ilə birləşəcək hissəsinin açılış mərasimi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat xidmətindən Trend-ə məlumat verilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edir.

