Gəncə şəhərində bir ailənin iki üzvü dəm qazından zəhərlənib.



Metbuat.az oxu.az-a istiandən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Ələkbər Seyfi küçəsində qeydə alınıb. Həmin ünvanda yaşayan -1983-cü il təvəllüdlü Xəyalə Verdiyeva və 1957-ci il təvəllüdlü Elmira Bayramova zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Xəstəxanadan verilən məlumata görə, onların vəziyyəti ağırdır.

