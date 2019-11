"TANAP ölkələrimiz arasındakı köklü dostluğun simvoludur" - Ərdoğan

"TANAP hər şeydən əvvəl ölkələrimiz arasındakı köklü dostluğun simvoludur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Ədirnə şəhərinin İpsala qəsəbəsində keçirilən TANAP-ın II hissəsinin açılış mərasimində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

O, bunları qeyd edib: "Layihə plana uyğun həyata keçirilib: “TANAP Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə marşrutu üzrə Avropaya bağlanılır. Bunun regional bir proyekt, bir sülh layihəsi olduğunu da xüsusi vurğulamaq lazımdır. Bu layihə hər şeydən öncə ölkələrimiz arasında köklü dostluğun simvoldur. TANAP-la ildə 16 mlrd. kubmetr Azərbaycan təbii qazının Türkiyə və Avropanın istifadəsinə təqdim edilməsi xəyaldan çıxıb reallığa çevrilib. Ölkələrimiz və bölgəmiz üçün tarixi bir andır”.(Publika.az)

