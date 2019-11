Rafael Ağayev ilk görüşdəcə məğlub oldu

İspaniyanın paytaxtı Madriddə karate üzrə Premyer Liqa yarışı start götürüb.

Metbuat.az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanı bu turnirdə 17 idmançı təmsil edir.

Yarışın ilk günündə tatami üzərinə çıxan 6 karateçimizdən yalnız qadın millimizin üzvü Nuranə Əliyeva (-50 kq) bürünc medal uğrunda görüşə çıxmaq hüququ əldə edib.

Komandamızın lideri Rafael Ağayev (-75 kq) ilk görüşündəcə serbiyalı Lyubişa Mariçə (0:2), eləcə də digər idmançılarımız - Firdovsi Fərzəliyev (-60 kq), Rafiz Həsənov, Tural Ağalarzadə (hər ikisi -67 kq) və İlahə Qasımova (-55 kq) məğlub olaraq mübarizəni erkən dayandırıblar.

