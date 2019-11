Moskva aeroportlarında 30-dan çox aviareysin hərəkəti gecikir. Bir sıra istiqamətlərdə uçuşlar ləğv edilib.

Metbuat.az bildirir ki, məlumat “Yandex”in cədvəlində paylaşılıb.

“Vnukovo” hava limanında 11 reysin uçuşu gecikir, bir o qədəri də ləğv edilib. “Domodedovo”da gecikən reyslərin sayı 8-dir, 6 hərəkət ləğv edilib. “Şerementyevo”da isə 5 reysin hərəkəti gecikir.

Hidrometroloqlar sabah üçün Moskvada sulu qar və qar proqnozlaşdırıblar. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.