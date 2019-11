Bu gün axşam saatlarında Bakı-Quba yolunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə magistralın Gəndob kəndi ərazisində qeydə alınıb. "Mercedes" və " VAZ 2107" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər də xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. (Apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.