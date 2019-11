Albaniyada baş verən güclü zəlzələ nəticəsində tarixi abidələrə də ciddi ziyan dəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, güclü təkanlar səbəbindən 500 illik tarixi olan Preza qalasının divarı uçub. Hadisə gecə saatlarında baş verdiyi üçün xəsarət alan olmayıb.

Qeyd edək ki, abidə 4 il əvvəl Türkiyə Əməkdaşlıq Koordinasiya Agentliyi tərəfindən restavrasiya edilmiş, açılışını da prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan etmişdi.(qaynarinfo)

